隨大陸疫情受到控制，復工復產有序推進，加上官方利好支持政策持續推出加碼，進一步帶動陸股表現一吐悶氣，近一個月在全球主要股市中名列前茅，上證指數上漲近7.82％、中小企業100指數上漲4.09％、創業板指數上漲7.58％，連帶大中華基金近一個月績效繳出全數正報酬，前十強漲幅全達一成之上。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸先前受到疫情升溫的影響，防疫控管措施也影響經濟活動，然隨著疫情受到控制，復工復產逐步推進，5月官方製造業PMI有所回升，各分項來看，供需及外貿有所改善，新訂單及出口訂單指數亦皆回升，物流方面雖有所改善，不過距離常態仍有一段距離，後續若能持續修復，將更有利於景氣回穩。

政策方面，先前所召開的全國穩住經濟大盤會議中，重申國常會部署的33項一攬子政策措施，並預示各項政策加快落地，政策大方向會更突出保市場主體、保就業、保民生，持續推動復工、穩產業鏈及穩供應鏈，並輔以財政與貨幣刺激雙管齊下，在各政策目標及舉措陸續出台並發酵，有助經濟逐步修復，對於市場風險偏好與股市表現，具正面助益。

洪玉婷指出，A股走勢表現來看，鑑於動態清零防控措施，對經濟造成最大干擾的時間已經過去，下半年大陸經濟與企業獲利，可望有較明顯的改善，投資布局建議可持續關注具高景氣確認度的成長型產業表現，包括電動車、汽車智能化相關、車用半導體，及光伏等成長型類股均值得留意。