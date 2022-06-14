技嘉科技（2376）14日舉行股東常會，順利通過2021年度盈餘分派案及分割旗下網通事業至全資子公司技綱科技等案，董事長葉培城會後表示，在俄烏戰爭、高通膨、中國封控等大環境變數影響下，對下半年展望轉趨「審慎，不敢太過樂觀」，但全年營運目標仍拚增。

葉培城表示，去年整體市場大環境不錯，技嘉在全體同仁努力下交出全年營收突破1,200億元、稅後淨利倍增逾205％達133億元以上的成績，稅後每股盈餘超過21元。今年大環境充滿挑戰，但技嘉將繼續努力、希望能維持好表現。

展望後市，葉培城指出，除了戰爭帶來的影響，高升的通膨「太可怕」，雖原本即預估第二季會是全年低點，但現況看況看來比預期的更不好，對於下半年營運則抱持「審慎」態度，尤其現階段各家庫存水位都偏高，因此「不敢太過樂觀」。

板卡市場因屢傳輝達次世代Geforce RTX 40系列新品將延後推出，近期雜音不斷，不過葉培城表示，目前並未接獲正式通知，對於顯卡市況持續回歸正常需求、尚未被滿足的電競遊戲市場仍有需求待補，在加密貨幣挖礦潮明顯走衰之際，預估依然能為顯卡市場帶來出貨動能。

不過在挖礦需求消退後，預期今年顯卡將不若過去兩年因高溢價率帶來超額利多，但技嘉仍維持先前看法，全年出貨看增走勢可期。

針對美國先前已取消對於在中國地區產製、出貨之顯卡產品加徵的25％關稅，葉培城認為對美國市場是一刀兩刃，能否藉此打壓通膨、刺激需求都還需要觀察。不過對於包括技嘉在內的業者來說，可更便於調配產能、提升生產效率。

此外，技嘉對於原先看旺成長動能的網通事業，也因業務占比以歐洲市場居多而轉趨保守，年增幅從先前的50％高標下修為雙位數，全年度仍保持看增態勢。

股東會中並通過將旗下網通事業之相關業務營運，分割移轉至全資持有之子公司技綱科技一案，分割基準日暫停為2023年1月1日，預期經此回組織調整後，將可提高集團競爭力及經營績效。

會中亦通過去年度盈餘分派案，將配發每股現金股利12元，共計配發總額逾76.2億元，為歷年來新高。