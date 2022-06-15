CRIF中華徵信所攜手優樂地永續、台灣微軟、台北市進出口同業公會、社團法人中華採購與供應管理協會、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會、嘉威聯合會計師事務所，期望運用「Mr.ESG永續供應鏈平台」共創永續生態圈，助攻金融業者、中小企業加速轉型成具有永續競爭力之企業，解決企業投資、進出口、供應鏈、永續金融4大面向之痛點。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示：「CRIF中華徵信所長期與國內外企業、銀行夥伴的對話與服務，發現市面上對於ESG指標常以上市櫃公司作為標準，與中小企業的需求不符，不利推動永續轉型。去年攜手優樂地永續推出『Mr.ESG永續供應鏈平台』協助台灣產業接軌國際供應鏈，今年更與多個單位合作，期望建立更完善的中小企業永續指標與永續金融生態圈，引發連鎖效益，成為台灣永續發展的重要力量！」

「Mr.ESG永續供應鏈平台」，結合自身徵信數據資料庫之優勢，在信用評分基礎上加入ESG績效，並提供接軌國際GRI準則的ESG自評表，同時可快速產生ESG永續報告，讓企業自我檢視ESG績效。未來更結合微軟永續雲，協助碳排放、廢水等計算，解決中小企業面臨淨零碳排之痛點；以及提供永續課程、顧問服務，為中小企業量身打造永續轉型解決方案，降低ESG永續轉型門檻！

優樂地永續董事長朱竹元表示：「面對永續供應鏈、淨零碳排浪潮，中小企業面臨永續轉型、ESG資訊揭露要求下，因面臨沒有專業、沒有人才、沒有管理工具等『三沒有』的困境，優樂地永續建議中小企業更該採行策略性的永續轉型規畫，透過永續發展6步驟：進行ESG自我檢視、設定ESG目標、建立內部共識、進行永續議題培力、設置管理與激勵機制，逐步轉型成具有永續競爭力的企業。」

CRIF中華徵信所今天也宣布「Mr.ESG永續供應鏈平台」策略聯盟加入由台灣微軟主持之綠色金融實證案，將共創金融共識指標。未來期望金融業者可運用「Mr.ESG永續供應鏈平台」之ESG認證來同步審查財務績效、永續績效，以決定是否提供綠色金融等行為，提升金融市場之ESG共同目標！