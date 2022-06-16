通膨高漲下，聯準會（Fed）擴大升息3碼，主要央行紛紛跟進，恐為經濟前景帶來壓力，投資情緒降溫，風險性資產回檔，雖然景氣尚無衰退跡象，但利空干擾使第二季成整理過渡期，波動頻率加大，可透過多重資產策略因應，平衡投資組合波動，穩健因應靜待行情復歸。

投信法人表示，美國關鍵通膨數據4月增速略有回落，但5月再度竄升，CPI年增率衝至8.6％，又刷新3月所創的40年來最高增速，與市場期待看到的降溫趨勢大相逕庭，令全球震驚，美股指數三個交易日跌幅高達7.2～10.6％，其餘國際股市同樣賣壓沉重，金融市場殺聲隆隆。這次Fed升3碼後，雖然利空出盡使美股暫止跌回漲，但預料後續震盪走勢仍不變。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，受到通膨降溫希望破滅、俄烏戰事尚未落幕、主要央行啟動升息等影響，全球經濟增長面臨壓力，也使得今年來風險性資產表現受制。後市就基本面而言，儘管國際政經動盪，全球經濟領頭羊的美國，仍維持景氣擴張，採購經理人指數表現穩健，勞動數據改善提供所得及消費支撐。

雖然信心數據確實受到通膨高漲的衝擊，但要論經濟衰退仍言之過早，加以其他主要區域景氣也未出現扭轉跡象，S&P500 Global製造業PMI仍多維持在擴張區間，因此近期股市回檔，也使長期投資價值浮現。

徐煒庠認為，短期在通膨及供給面的擔憂尚未緩解下，通膨觸頂下滑時間將延後，市場關注Fed接下來的升息節奏，美股料仍延續震盪格局，其餘風險性資產也難逃波及，現階段投資佈局，建議可採取多重資產策略來因應，降低市場波動未投資組合帶來的影響。

且有利掌握不同資產輪動反彈契機，資產配置上，股票仍優於債券，聚焦營運穩健與營運展望佳的個股，產業可留意科技、金融、醫療保健等。