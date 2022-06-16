今年來台股隨著全球股市下跌，加權股價指數跌13%、電子指數跌16.8%、櫃買指數跌17.5%，主動式台股基金規模也跟著縮水，但今年來規模減幅8.39%小於指數跌幅，且還有基金規模逆勢增加。其中，堪稱國內長青代表的統一黑馬基金，規模逆勢增加逾14億元奪冠，其次為國泰台灣高股息-A(不配息)增加9.41億元，排名第三為安聯台灣智慧基金增加億元。

根據投信投顧公會最新統計，截至5月底，主動式台股基金規模為3807.21億元，今年來減少了348.53億元，減幅8.39%。依今年來規模增減金額排名，規模至少在10億元以上的台股基金，有13檔規模撐住並未縮水，主要原因是即使基金淨值也因股市修正而下跌，若能表現相對抗跌再加上淨申購流入的資金支撐，規模即得以維持正增長。

在規模增加前十名台股基金榜單中，除了增額冠軍的統一黑馬基金之外，統一投信旗下還有另一檔知名基金，統一奔騰基金今年來規模也增加3億元，兩檔基金規模合計增加17.67億元，是表現最佳的基金公司，顯示投資人對團隊的信心，在種種利空威脅導致股市低迷之際，願意逢低買進。

展望台股行情，統一投信台股團隊表示，美國通膨數據再創新高，逼迫聯準會加速升息步伐，全球股市仍會持續籠罩在通膨居高不下恐拖累景氣成長的擔憂，台股也將隨著國際股市震盪，呈現大區間格局。不過，下半年有國內外解封的利多，中國解除封城政策後供應鏈逐步恢復，台灣下半年經濟表現有機會優於上半年，且評價已相當便宜，投資策略為擇優買進，投資大方向看好半導體、電動車、低軌衛星、綠能及儲電等。