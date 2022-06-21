台灣民意基金會今公布最新民調，5成2欣賞衛福部長陳時中，3成4不欣賞。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，與去年8月相比，陳時中的人氣出現大幅下滑的現象，時隔10個月，欣賞陳的人減少6.7個百分點，不欣賞增加11.6個百分點。

國人是否以政府防疫表現為榮民調顯示，51.2％會，38％不會，10.8％很難說、不知道。5成1會以政府防疫表現為榮，3成8不會。以政府防疫表現為榮的規模與強度已明顯大不如前；游盈隆說，3成8成年人不會以政府防疫表現為榮，也說明蔡政府兩年半實際防疫政策與作為已累積社會可觀的不滿與爭議。

台灣人對陳時中的欣賞與不欣賞，17.6％非常欣賞，34.1％還算欣賞，19.5％不太欣賞，14.5％一點也不欣賞，14.3％沒意見、不知道、拒答。他說，這項發現對衛福部長陳時中很可能不是好消息。

他說，與去年8月相比，陳時中的人氣出現大幅下滑的現象。當時使用「感情溫度計」的調查，5成9對陳時中的感情溫度是51度以上，，1成6沒感覺，2成2感覺是49度以 下。

今年6月，直接問受訪者「欣不欣賞」，時隔10個月，欣賞陳的人減少6.7個百分點，不欣賞陳時中的人增加11.6個百分點，沒感覺的減少2.7個百分點。

這波Omicron疫情對台灣人日常生活的影響，22.1％ 非常大，27％相當大，35.2％不太大，14.4％一點也沒，1.2％沒意見、不知道。高達8成4感受到這波疫情對其日常生活的影響，其中有近5成感受特別強烈，只有1成4完全不受影響。初步估計有近千萬人日常生活受到明顯的影響。

這波疫情對台灣人工作與收入的衝擊，14.6％非常大，17.9％還算大，25.3％不太大，39.2％一點也沒影響，3％沒意見、不知道、拒答。5成8感覺到工作與收入受到這波疫情的衝擊，其中3成3感覺特別強烈，3成9完全不受影響。換算成實際人口數，約635萬人受到疫情強烈地影響。

對陳時中領軍的疫情指揮中心表現的評價，36.2％認為非常好，打80分以上，12.3％認為還算好，61-79分22％認為表現普通，只給60分，13.8％認為不太好，50-59分12.1％認為非常不好，0-49分3.6％不知道／拒答。約四成九給61分以上 成績，2成2打60 分，2成6不及格。平均成績 65.86 分。

上個月只有 27.7％打80分以上，這個月36.2％給同樣成績，陳時中所領導疫情指揮中心「鐵粉」，一個月回流8.5個百分 點，約等於實際人口數165萬人左右。

他說，這些數據代表過去一個月國人對疫情指揮中心防疫表現評價出現轉圜， 簡直是「奇蹟式的扭轉」。不過65.86分和過去八次相比是第六，也是成績較差的一次。意味當前政府的防疫表現並未獲得台灣民眾高度的肯定。