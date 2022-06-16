瑞士央行(SNB)在周四意外地上調政策利率，為近15年來的首次升息動作，瑞士法朗兌美元和歐元也應聲上漲。

瑞士央行最新加入其它國家打擊通膨的行列，收緊貨幣政策，將政策利率上調2碼，從-0.75%調升至-0.25%。也成為瑞士自2007年9月以來的首次加息。

瑞士法朗兌歐元急升2%，為1歐元兌1.0180瑞朗；兌美元也上漲1.3%，來到0.9825美元。

北歐銀行(Nordea)首席分析師Jan Von Gerich說，即使之前是鴿派立場，現在也開始擔心通膨，這說明了總體的環境變化。總體情況依舊是，各家央行擔心會落後，所以要趕上來。

瑞士央行也預測，今年經濟成長率為2.5%，通膨率將在2.8%。

另外英國央行(BoE)也將在周四稍晚公布新的利率政策。英鎊兌美元在此刻下跌1%，來到1.2059美元，離本周觸及的近兩年低位不遠。市場預計英國央行的會議將帶來至少25個基點的上漲。

澳洲聯邦銀行分析師Carol Kong說，英國通膨加速，皆鼓勵了英國央行表達鷹派訊息，並進一步支撐英鎊。「然而我們認為，市場將縮減對英國央行的升息預期，最終將拖累英鎊」。