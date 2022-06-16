央行16日第二季理事會決議升息半碼，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別調升為1.5％、1.875％及3.75％，6月17日起實施。外商銀行經濟研究部門16日晚間認為，緊跟在美國聯準會調升3碼之後，台灣只調升半碼，除了台灣的通膨壓力相對溫和，更重要的是臺灣經濟可能無法承受快速升息，太高、太快的升息路徑，會使得正需要龐大資本支出的半導體製造業，帶來更大的不確定性。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，經濟成長的阻力正在上升，央行貨幣政策緊縮的步伐上需採取更為謹慎的態度。上海的疫情管控比預期持續的更久，對外需和製造業的影響也比預期來的要大。與此同時，台灣本土Omicron疫情的爆發也對消費和服務業造成壓力。外銷訂單、製造業 PMI 、Google 移動數據等，均顯示台灣第二季的GDP成長可能低於預期。

馬鐵英進一步指出，在全球通膨衝擊、美國升息加速的背景下，市場對 2023 年全球經濟放緩的擔憂也在上升。ING荷蘭銀行經濟研究部門亦認為，不跟進美國聯準會3碼的加息調幅，台灣央行調升半碼的作法更為適合臺灣的現象。

ING荷蘭銀行預計，今年下半年台灣央行將再次升息兩個半碼，即9月、12月的第三、第四季理事會都會再升息，0.125個百分點，重貼現率及至2022年底達到1.75％。ING研究團隊16日也大幅調升CPI通脹預測，並下調2022年台灣實質GDP增長率至3.84％，也放棄4％的門檻保證。

今年以來的消費者物價指數（CPI）年增率，持續走升，1至5月平均CPI年增率、及不含蔬果及能源的核心CPI年增率，主計總處官方數據分別為3.04％及2.33％。星展集團估測接下來的CPI走勢，可望於第二季觸頂，到今年底將回落至2.5％左右，並在明（2023）年底進一步降至1.7％左右，馬鐵英加上但書，前題是國際能源和農產品價格需趨於穩定。