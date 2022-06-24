歐旻慈善基金會主任蔡宗翰。（周麗蘭攝）

歐旻慈善基金會長期致力於偏鄉孩子照顧，提供資源讓孩子學習技能以脫貧，其主任蔡宗翰自捐雲林的5分地給基金會籌設「雲林守望幸福園區」，提供東勢鄉、元長鄉弱勢學生免費課後輔導餐、英語課程、品德教育、寒暑假營隊的基地。

蔡宗翰的父母原本在元長鄉五塊村養豬、養雞，1997年間台灣爆發口蹄疫疫情，重創產業，歐父決定不再飼養，一家五口舉家搬遷到桃園開快餐店、賣雞肉。

蔡宗翰回憶，全家搬到桃園時，他才剛上國小，後來加入歐旻慈善基金會幫忙照顧偏鄉小孩，這幾年看到雲林家鄉人口老化，新住民兒童、隔代教養孩子比例偏高，與母親及弟弟、妹妺商量後，決定把父親過世後留下來的豬舍、雞寮土地提供給基金會使用，家人很支持。

蔡媽媽表示，土地就是要有效利用，「只要是對的事她都支持」，用來做偏鄉教育，相信先生在天上也會很開心。

歐旻慈善基金會將自籌4500萬元興建「守望幸福園區」，將有1棟綜包含教室、宿舍、餐廳、行政辦公室的綜合行政區，保留1棟豬舍改裝為圖書館，以及把雞舍改為手作區，預計今年11月完工，明年寒假就能開辦弱勢國中生免費課輔，還提供晚餐。

張麗善表示，蔡宗翰主任慷慨提供土地作為「守望幸福園區」，為元長鄉五塊村帶來新動能，非常感謝，歐旻基金會以教育創新生態圈的概念，提供免費優質多元的教育資源，結合在地產業與各界資源，陪伴引導孩子成長，幫助社區家庭，將成為地方創生的基地。

她說，比爾蓋茲曾說過培養他今日成就的是家鄉的一個小圖書館，期盼這個地方能成為影響雲林孩子的「圖書館」。