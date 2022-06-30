中國是世界上最大的銻生產國，佔了全球銻產量的88.9%，為了提供消費者更容易掌控相關產業的行情動態，以及替代舊有資訊品項，提供更豐富多元且更具參考指標的數據資料，「CIP商品行情網」即日起新增 銻錠99.65% min FOB中國出口價 主要規格品項報價，並搭配有走勢圖、相關新聞，歡迎查詢或洽客服詢問2308-7111#5204

新增品項報價:

銻錠 99.65% min FOB 中國出口價

(商品行情網）