台中市民進黨東南區市議員何敏誠指出，台中市警察局「關老師」心理諮商服務使用率低僅3％，要求市府重視警察同仁心理健康，應改善流程提高使用率，台中市警察局回應，警政署為員警個人隱私，在協助心理衛生工作，已於去年2月轉由與精神醫療單位合作，目前與「關老師」的輔導同時並行，提升服務效能。

市議員何敏誠指出，根據《內政部警政署辦理員警心理輔導工作計畫》，縣市警察局必須成立「心理輔導室」，以「關老師」稱之，但警政單位「關老師」並非由專業諮商師擔任，大多由主官及相關警官兼任，也僅有轉介給專業心理輔導諮詢委員的功能。

台中市警察局指出，員警有心理諮商需求，可以尋求「關老師」，若顧及個人隱私，去年2月起開辦「委外預約諮詢服務」，由轄內心理諮商診所協助，讓有需求的同仁前往進行心理諮商，全程匿名，安全保密。

何敏誠說，但考量基層警察同仁若向「關老師」求助轉介，也恐怕因對方是長官而讓被自己被「貼標籤」，影響未來發展，因而不求助，而根據統計資料去年有186人使用關老師轉介，其中146為員警，12名為巡佐，28名為警官，顯示確實多是基層同仁有需求，何敏誠建議，警局應針對心理輔導採取更具匿名性及隱私性的改善。

台中市警察局訓練科指出，心理諮商需求必出於員警本身有其需求且有其意願下才進行，目前同仁使用心理諮商服務比率為3％，「關老師」需求的盛行率，無法視為績效程度來做為現行諮商制度優劣的標準。

服務處執行長同時是市議員參選人何昆霖舉例，清水分局從2018年至今年5月底更只有2人使用心理轉介諮商，顯示這個心理諮商服務，並未被有效利用，何昆霖建議警局應可直接提供如心理諮商專線，讓精神科醫師、諮商心理師直接提供服務，免去繁瑣轉介流程，提高使用率。

台中市警察局表示，「委外預約諮詢服務」，由警局出經費與本市心理諮商診所簽約，讓有需求同仁可免經本局關老師轉介，自行與該心理諮商診所心理師預約時間前往諮商，迄今受同仁肯定，今年統計至5月底已使用17人次。