過去一個月股債齊跌，主要因高通膨壓力有增無減，緊縮擴大預期升溫，美債殖利率上彈，市場擔憂經濟前景衰退，打壓風險性資產表現，特別股表現受累，所幸近期部份大宗商品價格回落，稍緩解通膨飆升隱憂，特別股隨即自低位反彈，基金績效跟著回暖，近一周特別股基金累積型級別全數繳出正報酬。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，從近期特別股次產業表現來看，與景氣連動度較高的族群包括消費、科技等受制於聯準會積極升息與市場對經濟前景的擔憂而表現落後，不過權重較大的金融相關特別股則出現回穩態勢。後市就基本面而言，儘管美國5月CPI年率再創40年新高，聯準會大舉升息3碼因應，但近期公布的6月製造業與服務業PMI初值，仍維持在榮枯線50上方，可見景氣並未踏入緊縮的警戒領域。

再者以特別股主要發型產業銀行業來看，根據近期聯準會年度壓力測試結果顯示，美國各銀行的普通股一級資本，皆高於巴賽爾協定Ⅲ要求，顯示銀行有足夠的資本抵禦經濟不佳的窘境。且相較於2021年，2022年多數銀行降低股票回購規模，積極累積資本，有助健全銀行體質，對特別股的主要發行主體金融業而言，更加有利。

邱郁茹認為，升息環境下，高利率投資標的較能抵禦利率走升風險，尤其今年來特別股價格快速下跌後，目前收益率6.6％，已超過2018年升息末期的水準，當時美國聯邦基金基準利率已升至2.5％，僅次於2020年疫情爆發時，同時與殖利率更高於相同評級的債券，在景氣並未步入衰退的情況下，特別股相對吸引力提高，表現回穩可期。