台泥（1101）1日公告，總經理李鐘培因健康因素，將於8月10日辭任。並由董事長張安平暫兼總經理一職。

台泥指出，李鐘培未來仍將繼續擔任台泥子公司台泥資訊董事長及董事長張安平的財務顧問。

李鐘培表示，張董事長待自己有如親弟弟，在沒有製造業經歷下，能夠參與董事長帶領台泥轉型的重要歷程，五年來追隨董事長在兩岸歐亞開疆闢土，見證台泥從背負高污染包袱的產業，蛻變而成減碳減排的模範生，並邁向國際化。自己以曾是台泥團隊一份子為榮，更感謝董事長的提攜之恩。

辭任後，李鐘培表示，除調養健康，也要學習調整生活作息多陪伴母親，並持續個人長年對於文創與人才培育議題的關懷，秉持著在台泥任職期間，從董事長身上學習到的理念，持續為社會，一起做更好的事。

張安平也代表董事會與全體同仁，感謝李鐘培對台泥所做出的傑出貢獻。張安平指出，過去五年台泥積極建廠、迅速開展儲能等新產業，邁向國際，因著李總經理對於資本市場的熟稔與策略制定，企業團始終能維持財務結構穩定，2019-2021年也是台泥有史以來獲利最好的三年，李總經理功不可沒。