人民幣中間價5日報6.6986，較4日6.7071，上調85個基點或0.13％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）30億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

這是人行連續第二日展開此規模的逆回購操作。據此計算，單日淨回籠1,070億元。

路透統計，公開市場本周共有4,000億元逆回購到期，其中5日到期1,100億元。