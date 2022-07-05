人民幣中間價5日報6.6986，較4日6.7071，上調85個基點或0.13％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）30億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。
這是人行連續第二日展開此規模的逆回購操作。據此計算，單日淨回籠1,070億元。
路透統計，公開市場本周共有4,000億元逆回購到期，其中5日到期1,100億元。
人民幣中間價5日報6.6986，較4日6.7071，上調85個基點或0.13％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場展開人民幣（下同）30億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。
這是人行連續第二日展開此規模的逆回購操作。據此計算，單日淨回籠1,070億元。
路透統計，公開市場本周共有4,000億元逆回購到期，其中5日到期1,100億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。