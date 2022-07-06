富達投信規劃推出富達永續全球股票收益基金，透過L.E.A.D.選股四步驟，自MSCI AC世界指數超過3,000檔標的中，嚴選高品質投資標的，同時運用富達獨有的ESG評級，精選股利具持續性成長的企業，掌握企業獲利成長及股息續航力之兩大契機，幫助投資人在高通膨、高波動環境下輕鬆「存好股」、「收好息」。

富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹表示，L.E.A.D.選股四步驟中的「L-Large」指鎖定市場領先的龍頭大型企業，尤其是產業內擁有難以取代的地位、市占率及利潤率者；「E-Earning」指著重財務體質穩健、獲利持續成長者，確保其擁有穩定的現金流以支應股息支出；「A-Ability」指擁有高議價能力者，即使在通膨環境下提高訂價仍能保有其營業利潤率；「D-Deep」指深入探討永續政策之標的，以期較能避免受政治角力或政策等負面影響而大幅波動。

該基金特色之一，其淨資產價值至少70%將投資於保有永續發展概念之證券，以促進環境、社會或公司治理等特質為投資重點。富達長期致力於永續投資的耕耘，不僅將投資流程納入獨家的永續評級篩選標準，並透過積極參與治理，協助所投資公司提升永續動能，富達內部研究更顯示，在市場下跌時，富達ESG評等較佳的企業，因財務結構相對穩健，也較具股息成長潛力，且於市場環境波動時相對抗跌，更具下檔保護。

富達永續全球股票收益基金預計於7月18日開募，由中國信託商業銀行擔任保管銀行。