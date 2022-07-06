大陸A股6日失守3,400點關卡，滬指收報3,355.35點，跌1.43％，成交額人民幣（下同）4,875億元。深成指收報12,811.33點，跌1.25％，成交額5,952億元。創業板指收報2,802.72點，跌0.79％，成交額2,008億元。
新浪財經報導，滬指6日開低走低，午後一度跌超2％。盤面上煤炭、磷化工、油氣等資源股成殺跌主力軍，山煤國際、晉控煤業跌停，中國海油、蘭花科創、上海能源、川恒股份等跌幅居前。
另一方面，機器人概念掀漲停潮，江蘇北人、矩子科技、巨輪智能、中大力德、哈工智能等10餘股漲停。半導體股表現同樣亮眼，概倫電子、瑞芯微漲停，拓荊科技、中微公司漲超14％。
主要行業ETF普跌，有色金屬、金融、房地產、消費ETF跌幅居前。另外，大陸商品期貨多數收跌，燃油跌逾8％，低硫燃油、棕櫚油、原油跌逾7％，菜籽油跌逾6％，瀝青、液化氣、豆油、滬銅、滬錫、國際銅、尿素跌逾5％。
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