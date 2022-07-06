隔夜美股午後反彈，終場標普500指數小漲、那斯達克指數勁揚1.75%，惟在全球經濟可能陷入衰退的影響籠罩下，周三香港股市開低走低，恆生指數目前下跌1.13%，為21605.52點。國企股(H股)跌1.2%，為7551.76點。

恆生科技股下跌1.30%，攜程集團跌逾6%，跌幅最大；其次為京東集團跌4.38%。小鵬汽車漲2.55%，表現最佳，其次為理想汽車漲2.38%。

隔夜美國長期債息急跌，與短債一度出現債息曲線倒掛的情形，銀行股承壓，匯控、恒生銀行、渣打、中銀香港均走跌。

大新金融跌逾3%，旗下大新銀行下跌2.7%。外媒報導，大新金融主要股東日本三菱日聯金融集團（MUFG）有意出售持股。

美元創下20年新高，導致大宗商品價格全面大跌，資源股與能源股表現疲弱，兗礦能源目前跌近11%，旗下兗煤澳洲跌5.7%，中煤跌8%，神華跌6.6%，「三桶油」中海油、中石油、中石化全跌，紫金跌4%，洛鉬跌4.7%，江銅、中鋁分別跌4.1%和5.3%，招金跌4.7%，山東黃金跌逾3%。