非洲國家安哥拉政府表示，鐵腕統治國家38年的前總統杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）上個月發生心臟驟停後，今天在西班牙巴塞隆納一間醫院辭世，享壽79歲。

杜桑托斯6月23日心臟驟停後被送入西班牙醫院，安置在加護病房。政府在聲明中未明確說明死因。

法新社報導，杜桑托斯雖鮮少在公開場合露面，卻依舊存在於多數安哥拉人民有記憶以來的日常生活中。杜桑托斯1979年上台統治這個說葡萄牙語、富藏石油的國家，2017年9月下台。

他在毀滅性內戰期間維持嚴密掌控。安哥拉內戰2002年結束，隨後經歷石油繁榮期，2015年陷入衰退。

安哥拉政府「悲痛且震驚」地在臉書貼文證實，杜桑托斯今天上午11時10分於特農醫療中心（Teknon Medical Centre）逝世。

聲明寫道，政府「對逝者家屬表達最深切的悲痛」，並將杜桑托斯描述為「具有偉大歷史地位的政治家」，帶領國家度過艱困時期。

現任總統勞倫科（Joao Lourenco）將於8月競選連任，他宣布9日起舉國哀悼5日，並成立政府委員會來安排治喪事宜。他也下令降半旗，並取消「所有表演和公開遊行」。