7-ELEVEN亞洲第一萬家門市—亞萬店7月12日在台南安平開幕，台泥(1101)集團的台泥儲能(NHOA.TCC)台南亞萬站12日中午也正式啟用。NHOA.TCC亞萬站特別設置車牌辨識系統與智慧地鎖，充電不用擔心油車佔位。

NHOA.TCC台南亞萬站使用飛宏(2457)DC快充樁、設置1座快充樁2槍，預計提供嘉南地區上千台CCS1及CCS2規格電動車，還有暑假期間到府城安平觀光區遊玩的電動車主們，人車一起充電的新據點。許多電動車主擔心被油車佔位的問題，NHOA.TCC聽到了，因此在亞萬站推出車牌辨識系統，並結合智慧地鎖，讓電動車主可以安心到超商充電、休憩、購物。當電動車抵達亞萬站後，車辨系統會判斷車牌是否為電動車，然後在駛入車位時，地鎖會自動降下，也請留意，油電混合車暫時無法適用此站服務。

歡慶亞萬站啟用，在7月12日~8月12日期間，電動車主至亞萬站充電滿11度，就送77元充電金。1個會員帳號1天限贈送1次無法累加，7月31日前獲得充電優惠的車主，NHOA.TCC將在8月1日自動匯入充電儲值金，8月1日-8月12日獲得充電優惠的車主，將在8月15日匯入充電儲值金，充電金無使用期限但須綁定電子支付。

台泥儲能NHOA.TCC除了在7-11亞萬門市建置結合儲能、能夠穩定電網的新世代充電站，還協助此門市導入結合太陽能光電之不斷電系統。電動車主到亞萬站補充電力，還可以體驗充滿新能源概念的超商，讓充電不再枯燥乏味。