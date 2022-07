在「生活隨興,星展隨行」(Live more Bank less)的品牌架構下,今年星展於亞洲六大市場再次推出全方位品牌活動,希望顛覆傳統,成為不一樣的銀行。星展希望自己「更像老友的陪伴支持」、「更像投資領航者」、「更像事業發展的加速器」、「更像客戶專屬的私人教練」、「更像生活中的平凡英雄」、「更像客戶最愛的牛仔褲般自在」,使客戶能安心交付金融服務,讓銀行服務超越想像( Less like a Bank )。

星展銀行於2018年成立50周年之際宣布「生活隨興,星展隨行」(Live more Bank less)品牌承諾以來,持續透過推出具前瞻性的產品與服務,讓客戶能將繁瑣的銀行事務交給星展,把寶貴的時間專注於業務拓展及所愛的人事物上。

星展銀行認為,在過去兩年疫情催化下,人們對銀行的需求也發生轉變,除了認為銀行應該將服務更簡單、順暢地融入生活中,提供更多融合科技和聚焦永續的金融方案外,客戶也期待金融企業能對氣候變遷及社會不平等問題採取行動。星展銀行自2014年便領先同業展開數位轉型,將於既有基礎上持續努力,期許自己成為一家提供前瞻性金融解決方案的科技公司。同時,作為具有崇高使命的銀行,星展也持續挹注資源回應永續議題,發揮正面影響力,成就更美好的世界。

新加坡星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英(Karen Ngui)表示,星展集團成立超過50年以來始終創新、突破框架,重塑未來銀行的樣貌。面對疫後時代下的經濟與社會變遷,星展將從更像新創企業、更像科技公司,以及更像永續鬥士的角度,協助我們的客戶與所在社區不斷成長、生活更有品質也更加永續。

星展銀行(台灣)總經理林鑫川指出,與時俱進、勇於挑戰是星展的特色與精神,而星展銀行(台灣)也一直扮演著引進創新解決方案、協助台灣與國際接軌的角色。今年適逢星展在台子行10周年,我們也將透過這次的品牌溝通,強調星展致力成為不一樣的銀行的決心,以及陪伴客戶成長、深耕台灣市場的承諾。

星展銀行新一波品牌活動將透過下列三大面向,擁抱新創公司文化:區塊鏈、人工智慧及機器學習等新興科技激勵金融產業轉型,星展銀行也藉由培訓員工具備數位技能和建立求新求變的新創組織文化,持續顛覆銀行的樣貌。

其次,追求數位持續創新:星展自2014年起即大力投資、進行數位轉型,並透過運用大數據、API、建構生態系夥伴等方式,致力提供簡單、便捷、客製化的產品與服務。落實永續、擴大正面影響力:星展將永續納入核心策略,以陪伴社會企業成長、倡議食物零浪費等方式對氣候變遷採取行動。星展集團承諾於在2050年前達到融資淨零排放,並進一步額外提撥1億新幣(約21億新臺幣)擴大公益影響力,將扶助範圍拓展至教育、長者關懷及環境保育,協助所在社區及解決社會議題。