面臨氣候變遷威脅，「淨零碳排」已成全球趨勢，國發會日前也公布「2050淨零碳排路徑」，期望在2040年達到新售機車全面電動化的目標，為鼓勵大眾踴躍加入環保行列，富邦金(2881)旗下北富銀與宏佳騰合作推出智慧電車優惠信貸，首期0.01%超低利率及零手續費優惠，還有最高60期貸款期限，月付金最低只要1164元起，就可輕鬆把智慧電車騎回家；同時，北富銀也針對富邦卡友提供信用卡全車系分期零利率優惠，及700元刷卡金限量放送，邀民眾低碳出行挺永續！

北富銀資深副總吳薏菱表示，氣候危機將為人類的生存發展帶來嚴峻挑戰，亟需個人及企業的合力應對，北富銀作為永續金融領航者，亦不斷發揮正向影響力以加速推動氣候調適行動。除了長期支持低碳轉型企業、強化責任投資外，北富銀積極開發融合永續概念的新產品與新服務，提升消費者採用低碳產品的意願，引導企業及個人重視ESG議題。這次與宏佳騰的合作，一方面可有效分散民眾購車壓力，讓消費者能輕鬆體驗環保的騎乘選擇，同時也期待透過與企業夥伴的合作，構建一個更多元、豐富的綠色生態圈，讓環保理念能逐步落實在日常生活中，成為將來永續發展的基礎。

宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成表示，隨著環保意識抬頭，加上政府補助等利多因素帶動下，民眾購車意願已逐漸朝電動機車轉移，今年6月全台電動機車新掛牌數達7,902輛，較去年同期成長達28.38%，顯示電車市場深厚的發展潛力。宏佳騰智慧電車自2019年創立以來，已成為電車市場唯一提供完整車系選擇的品牌，其中Ai-2 Gather車系更為業界首創之電動三輪車款。宏佳騰持續致力於豐富車款選擇、拓展營運門市，更積極與北富銀等金融夥伴合作優惠方案，為車友帶來愉快的騎乘體驗，以行動響應綠能減碳。