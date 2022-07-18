紐西蘭統計局周一（18日）公布，2022年第二季消費者物價指數（CPI）年增7.3％，創1990年以來的32年新高，凸顯生活成本日益高漲。

上季通膨勁升主要受到租金與建築成本大增所致，新房屋的建築成本較去年同期飆漲18％。統計局高層阿特威爾（Jason Attewell）提到，上季建築成本年增18％，而前一季（1到3月）與去年第四季年增率也各達18％、16％。

燃料成本上漲也是通膨躍升原因之一。上季汽油價格較去年同期勁揚32％，寫下1985年第二季以來最大增幅。