為了對抗不斷飆漲的通膨，南非央行周四（21日）宣布將基準利率調升3碼至5.5％，升幅創近20年以來最大，並高於多數分析師預期的升息2碼。

受食物與運輸價格飆漲影響，南非6月通膨年率攀抵至7.4％，不僅創下2009年5月以來的13年新高，更超越南非央行設定的3％～6％目標區間上限。

南非央行預期通膨恐持續高於他們設定的目標值，至少到明年第二季為止。此因素促使南非加入全球央行加速升息的行列。