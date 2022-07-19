全球通膨持續升溫，Alibaba.com今日全面升級平台服務，推出「數位化外貿系統4.0」，針對下半年「台灣外貿通膨企業經營對策」，以「快速」、「創新」、「永續」三大策略，從企業經營策略層面協助中小企業增添外貿出口的確定性，助台灣企業擺脫比價紅海。

通膨繼續升溫、美國擴大升息，為台灣中小企業外貿增添許多不確定性。Alibaba.com升級推出「數位化外貿系統4.0」，盼以平台資源增加台灣的優質供應商能見度，緩解全球供需失衡、進而降低通膨衝擊。Alibaba.com「數位化外貿系統4.0」中，首度上線的功能為官方一對一陪伴式服務「KSP（Key Success Program）飆星計畫」，以電商平台年資超過10年的專業業師提供商家專屬顧問指導。

Alibaba.com台灣總經理郭奕麟指出，國際局勢和供需不穩定性等多重風險壓力籠罩下，全球各出口導向市場皆希望能積極從供給側解決通膨飆升問題。如何在B端專業買家採購行動漸趨保守的情況下，把握競爭更加激烈的外貿市場需求，是通膨影響下台灣中小企業必須面對的課題。透過升級平台數位化外貿系統的方式，我們希望能夠以實際資源幫助台灣企業極大化既有優勢，搭配Alibaba.com分析買家趨勢所整合的三大通膨企業經營對策，讓中小企業能在快速變換的外貿環境下，更有效地掌握全球商機。

Alibaba.com日前即發佈「台灣B2B品牌出海振興計畫」，幫助企業朝提升產品、服務客製化與創新能力的發展方向經營。如珍珠奶茶隱形冠軍皇翼股份有限公司便透過跨境電商從外銷產品原料，拓展到包材、器具設備出口，甚至轉型涉足產業輔導和直播課程等。汽配業者鉅門工業有限公司則藉由Alibaba.com從代工生產的經營模式轉型，發展為有自有產品拓銷海外，成為能提供一站式服務的全球汽配品牌推手。

另外，Alibaba.com已於今年三月新貿節期間將獲得各地區綠色產品認證的商品與商家進行標示，幫助企業朝永續方向轉型。台灣司麥爾食品公司即透過Alibaba.com 接到了到全球前二大FMCG品牌代工後，發現全球買家非常在意對於供應商是否符合永續相關規範，於是開始注重永續概念並同時加速產線轉型，於環境永續面向的積極投資，進而受到更多Alibaba.com國際大型企業買家的青睞。