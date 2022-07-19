美國公布的6月消費者物價指數（CPI）攀升至9.1％，超出市場預期，再創40年來新高，市場預期聯準會（Fed）升息3碼以上機率已達100％，同時國際貨幣基金（IMF）下修美國2022年及2023年經濟成長預估，並示警通膨全面走高將引發全球經濟系統性風險，近期市場波動大，更凸顯民生基建因具備三大利多，前景持續看好。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，由於總體政經情勢不確定性高，通膨、大陸疫情及烏俄戰爭等事件仍不明朗，近期市場波動劇烈，加劇投資難度，因此該公司與全球第七大資產管理公司的紐約梅隆集團旗下Newton投資管理，聯手打造聯邦民生基礎建設股票入息基金，提供投資人抗通膨布局優質選擇。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人預定趙家華指出，景氣循環週期來到尾端，市場震盪加劇，若僅持有現金，又面臨高通膨侵蝕實質購買力，民生基礎建設產業具備相對穩定的獲利能力，面對景氣循環更具防禦力。根據高盛證券研究數據顯示，儘管經濟如此不明朗，但2023年基礎建設及公用事業類股成長預估，分別為17.7％及14.5％，皆優於全球、科技股。

聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉認為，民生基建股擁有三大利多支撐，分別是股息多、防禦高、政府挹注多，因此較不受景氣循環影響。首先，因為建設類股為民生必需，獲利穩定度較高、自由現金流高，股息發放率相對較佳，基建指數股利率近4％。

其次，基礎建設為監管事業，多為政府特許行業，較不受景氣週期循環影響，這些產業能隨著通膨增加，調漲價格轉嫁成本予使用者。其三，能源轉型、數位升息等基建需求盤升，使得政府展開長線投資計畫，近期以拜登與G7國家共同籌6,000億美元推行全球基建計畫聞名。