新台幣成壽險今年上半年最大「貴人」。新台幣兌美元上半年貶逾2元，據保險局26日公布，若不扣增提外匯準備金及避險工具成本，前六個月壽險匯兌利益達2,137億元，應是史上同期新高，也因此壽險業上半年共提存1,228億元外匯準備金，6月底餘額達1,665億元，亦創史上新高水位。

5月底新台幣兌美元急速升值，最後六個交易日，由29.622元急速升至29.065元，殺得壽險公司措手不及，單月是有匯兌損失447億元，收回203億元的外匯準備金，才將對損益的影響降低，但6月新台幣又從29.065貶到29.726元，若壽險海外投資完全不避險，將有2,814億元的兌換利益，但即便扣掉避險工具評價，單月淨匯兌利益依舊有682億元。

上半年壽險業海外投資若完全不避險，兌換利益將高達8,580億元，但同時間壽險公司用換匯換利契約、無本金遠期外匯等工具避險，評價損失6,443億元，等於有匯兌利益2,137億元，再扣掉上半年避險工具的成本508億元、增提1,228億元外匯準備金，則今年上半年壽險業外匯不僅沒有付出成本，還是倒賺211億元，是2017年保險局公布此數字以來首見。

去年壽險業靠實現股債資本利得拚獲利，今年上半年則有一大部分靠匯兌利益，保險局公布，上半年壽險業國內外淨投資收益達新台幣6,484億元，比去年同期少455億元，但若只看海外投資扣掉增提外匯準備金的部分，即加上匯兌損益與避險工具費用，上半年海外投資淨收益有6,233億元，比去年同期多出2,067億元，主要就是因為新台幣貶值的匯兌利益助攻。

上半年壽險稅前淨利2,138億元，比去年同期少賺447億元，衰退幅度17.3％，主要就是今年股債雙跌，壽險業實現資本利得明顯少於去年上半年。

另外，保險局亦公告，今年上半年產險業稅前虧損469億，應是史上同期虧損金額最高，與去年同期稅前賺122億元相比，減少591億元，主要就是因為防疫保單理賠、增提準備金造成，全年虧損金額應還會增加。