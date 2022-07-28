伴隨出貨動能持穩放大，專業TPU機能布暨成品廠八貫（1342）第二季營收年增34.5％ ，營業利益1.3億元、稅後淨利1.3億元，年成長98.3％、121％，EPS 1.85元，超越首季1.52元，續創單季歷史新高；上半年EPS 3.38元，已達去年全年3.92元之86％。

八貫表示，因逃生滑梯出貨量成長，醫療產品訂單恢復至以往水平，加上戶外新客戶開始大量出貨助力，第二季毛利率從首季25.1％向上推升至28.2％，並較去年同期增加達6個百分點。第三季產能維持滿載，目前在手訂單可預期出貨將會高出於第二季，營運蓄勢再推進。

此外，為服務長單客戶與擴增市場版圖需求，八貫亦進行產線與產能的規模升級，預計明年中自國外進口第三台淋膜機組可望進入量產，總計明年底將會有17台智能型高週波機台，總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀以待。

八貫主要從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業；主銷至美洲、歐洲及亞洲等地。

受惠歐美經濟解封，八貫第二季新產品與新客戶訂單貢獻，加上產品組合優化、漲價及台幣貶值，第二季營收為單季歷史次高，營業利益、稅後淨利及EPS均創下歷史單季新高表現，持續維持「三率三升」走勢。

八貫指出，第三季產能維持滿載，第四季因全球性通膨，消費型態之戶外產品訂單尚與客戶持續聯繫確認外，其航太救生、醫療以及防彈背心等訂單也皆已明確，加上上半年獲利表現突出，預期全年營運優於去年可期。