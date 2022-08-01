由於全球取料成本增加，加上供應鏈斷鏈問題依舊，影響到日本製造業7月生產，同時，服務業也未能有更突出表現。

日本au Jibun銀行製造業PMI(採購經理人指數)7月為52.1，6月則是52.7。日本7月PMI創2021年9月以來最低，所幸還是在景氣榮枯點50以上。日本製造商新接訂單以及在手訂單逐漸減少，是造成PMI下降主因之一。

專家學者指出，日本製造業新接訂單是10個月以來首次降低，生產量是2月以來第一次下滑。另外，正在處理的訂單也是17個月以來最少，在在顯示都是市場需求疲弱所致。

至於日本服務業PMI方面，7月為51.2，比6月54要低不少，但已是連續4個月都在50以上。同時，日本服務相關人力市場，也是連6個月都是成長，但每位求職者可以選擇的工作數量是有比較少一點。

日本政府指出，因為供應鏈供貨持續不穩定，生產不利風險因子還是存在。另外，日本經濟成長尚未真正回歸正軌，也是當地央行持續將利率放在歷史新低主因之一。