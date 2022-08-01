P. LEAGUE+ 在1日公佈2021-22年賽季金哨獎得主，這是聯盟本季新設的獎項，最後是由背號45號的資深裁判陳宏名，獲得聯盟史上第一座金哨獎。

陳宏名裁判資歷長達23年，國際裁判也有11年資歷，而在國內也多年擔任HBL、UBA總冠軍賽主裁判，執法尺度備受好評。本季甫加入PLG裁判行列，陳宏名老師例行賽執法18場、季後賽和總冠軍賽合計執法5場均是本季裁判最多，例行賽吹判準確率95.7%、季後賽和總冠軍賽吹判準確率86.7%也都名列前矛，這樣吹判的好表現，讓陳宏名在12張選票中，拿下5張第一名、以總分32分獲得本屆金哨獎。

PLG金哨獎規定裁判至少例行賽出賽10場才有參選資格，而投票人員的部分，共計有聯盟裁判長林錦龍老師、聯盟裁判顧問JB Caldwell、場控委員4位及各隊總教練6位，總計12位人員參與投票。投票者每張選票可以投第一名（5分）、第二名（3分）及第三名（1分），總得分最高者為金哨獎得主。

PLG金哨獎的獎盃，本體以molten提供的官方哨子作為形體，3D掃描將哨子還原建模鍍金，1：1比例呈現，特製打標上獲選裁判的號碼；獎盃的外盒則延續聯盟標示作為主體，打開盒蓋後會有專屬於金哨獎的銘牌，專屬於裁判的榮耀。