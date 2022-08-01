第一金(2892)股價近期沿5日線向上，已經突破季線和半年線反壓，今盤中站上27.2元，創2個月以來新高。第一金旗下第一銀今宣布，首度針對高資產客戶，設計發行2檔連結利率走勢的結構型債券，包含「無擔保一般順位1.5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券」及「無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券」，為市場上同類型債券利率最優，以滿足客戶長短天期的投資需求，靈活資金運用。

第一銀去年9月正式開辦「財管2.0」高資產業務，目前客戶數已逾350位，資產管理規模逼近550億元，為現階段7家獲財管2.0私人銀行執照中的佼佼者。第一銀行憑藉著本身優質信評與產品開發能力，首度針對高資產客戶，設計發行2檔連結利率走勢的結構型債券。

為順應投資市場趨勢，搭配美國升息循環議題，並多元化客戶產品配置選擇，此次第一銀行發行的2檔商品架構全部美元計價、100%到期保本，首年為固定配息（預計1.5年期固定配息3.5%以上、5年期固定配息5.2%以上），第二年起則觀察連結標的採區間配息，投資滿一年時發行機構得於每季配息日提前贖回，以商品面額還本。

第一銀行表示，從疫情、俄烏戰爭，再到美國聯準會（Fed）升息，高資產客戶群對於投資偏好聚焦「穩定收益產品」，且目前全球通膨升溫，各國央行積極升息因應，此時投資新發行債券並持有到期是相當好的時機點，若投資人覺得近期全球股市動盪過大，可考慮投資1.5年期的金融債券，將短期間的資金停泊於較穩健的避風港；若是投資人認為升息循環將逐步趨緩，可投資於5年期的金融債券，可確保在未來能保有穩定的配息。