台灣癌症基金會提醒，日常生活中落實「愛妳不肺力」5招，一起守護肺部健康。（台灣癌症基金會提供）

肺癌連續15年高居國人癌症死因之首，每年造成近萬人死亡，肺癌發生人數20年來大幅躍升約3倍，來勢洶洶可說是新國病。為響應8月1日世界肺癌日，台灣癌症基金會呼籲民眾利用簡易的1分鐘登階自我檢測，了解自身肺部健康情形，並發起「愛肺登階美拍」線上社群活動，邀請大家公開分享的登階運動照，全民一起來愛肺！

根據國健署最新統計，2019年肺癌新發生人數為1萬6233人，相當於一天有近45人確診肺癌。50歲譚小姐是家庭主婦，日常工作主要是打理孩子和先生的三餐、打掃等家中瑣事，前陣子因為父親肺結核住院治療，才開始意識到自己的肺部健康，申請了台灣癌症基金會與屈臣氏共同舉辦的「愛妳不肺力」肺癌高風險經濟弱勢女性免費篩檢補助計畫，接受低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查發現有慢性發炎反應，持續追蹤2年，卻惡化成左上肺近0.6公分的實質性小結節。

在台灣，罹患肺腺癌的女性有9成是不吸菸者，可能忽略了其他肺癌風險因子。譚小姐看似生活單純，其實生活中也隱藏肺癌危險因子，她回想結婚幾十年來，家裡每天早晚點香拜地基主加祖先，初一、十五也有拜拜冠，加上幾乎每天都在家煮飯，不僅使用舊式抽油煙機，加上公寓外鄰近廚房的通風巷近年陸續被封住，也沒有對外窗，因此每次煮完菜就會吸入大量炒菜油煙，長年影響肺部健康而不自知。

台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師指出，雖然國內吸菸率逐漸下降，但廚房的油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等漸漸成為罹患肺癌的主因，讓人防不勝防；尤其女性因為家庭角色關係，常常身處於充斥致癌因子的環境，如廚房油煙、焚香、室內二手菸等，都是造成女性和非吸菸者肺癌發生率增加的主因。

8月1日為世界肺癌日，台灣癌症基金會邀請全民一起來當「愛肺一族」，提醒民眾日常生活中落實「愛妳不肺力」5招，一起守護肺部健康，分別是「不吸菸、遠離二手菸」「養成規律運動的習慣」「定期肺部有效篩檢」「避免長期接觸職場環境污染」「健康飲食指南」。

另外，台灣癌症基金會也發起「愛肺登階美拍」線上社群活動，邀請大家在社群上分享自己的登階運動照，也提醒民眾可以透過1分鐘登階自我檢測肺健康。如果1分鐘之內可以登50階以上，就表示你的肺功能相當強壯；如果可以登階30到50階，代表肺功能屬於正常狀況；如果只能登0到30階，就要好好檢視自己是否有喘、咳、痰等症狀，最好立即安排相關檢查。