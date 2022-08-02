殲-15航母艦載戰機

最近中國社群媒體上出現了量產殲-15S雙座艦載機的清晰照，從中可以看出至今最多的細節。不過，它背後最終的目標究竟是什麼，如今幾乎仍無從得知。目前眾說紛紜，有人說它是艦載教練機、多用途攻擊戰機，或只是試驗平台。

據《動力》（The Drive）網1日報導，先前已有殲-15D「咆哮鯊」電戰機版曝光。而新出現的殲-15S雙座版相片顯然是從央視報導截圖，從中可見它已有中方海軍塗裝，和單座殲-15艦載機並排。

這架殲-15S前機身上有46的編號，尾翼上還有標準的解放軍標誌與「飛鯊」圖像，看來已發揮戰力，但卻沒有武裝，甚至連武器掛架也沒有。

不過，顯然這架殲-15S如今已服役，但還無法確知的，就是它究竟扮演什麼角色。首先有一點很重要的，就是它不像身為俄製蘇（Su）-33「側衛」（Flanker）-D翻版的殲-15，並沒有可和它相提並論的俄製版。

而殲-15S則採取了較傳統的前後配置雙座版，分析指出，最可能的，就是它結合了艦載版殲-15的機身，還有殲J-11BS殲擊/教練機的前機身。有趣的是，殲-15S是以採用滑躍式短程起飛/攔阻索回收（STOBAR）系統的殲-15為發展基礎，而這意味它與解放軍前兩艘航母「遼寧」和「山東」艦相容。

至於最近下水的解放軍最新航母「福建」艦，則有「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）系統，供單座版殲-15起降。儘管殲-15S不是針對彈射起飛裝置而研發，但仍結合了其他有趣的性能。