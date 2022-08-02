周四（4日）就是一年一度的七夕情人節，許多情侶或夫妻早已規劃好行程，準備度過浪漫的一天。命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，牡羊座、摩羯座、射手座、天蠍座七夕情人節當天容易破財，並提供破解方式，讓荷包不會大失血。

牡羊座：選擇平價餐廳

七夕情人節當天不少人會找一間燈光美、氣氛佳的餐廳用餐，不過小孟老師提醒，牡羊座的人可能因為不清楚餐廳的餐點方式，結果亂點一通，導致消費金額變高，建議可以選擇平價簡單的餐廳，除了享受甜蜜的約會時光外，還能留一些錢買禮物。

魔羯座：不要聽信另一半做投資

小孟老師建議，七夕情人節當天魔羯座最好不要聽信另一半的話做投資。你可能因為不好意思拒絕而隨意投資，但在不清楚的情況下就把錢投進去，很有可能失利，進而導致你和另一半未來發展尷尬，因此提醒，不要在七夕當天做投資，以免人情壓力，無法拒絕。

射手座：不要拜訪另一半的父母

不少情侶會選擇在七夕情人節這天安排雙方父母碰面，不過小孟老師表示，不建議射手座當天去拜訪情人的父母，因為第一次見家長時，多數人都會準備昂貴的禮物，讓對方父母留下好印象，但七夕情人節是重要節日，禮物的金額通常會比較貴，所以建議避開節日會比較好。

天蠍座：別去廟裡拜拜

七夕情人節當天也有不少單身男女會去廟裡求姻緣，不過小孟老師指出，天蠍座的人可能因為不清楚拜法，亂買周邊販賣的供品，而且廟口周圍的東西容易賣得比較貴，讓你吃虧上當，因此建議要去拜拜的話，最好提早準備好自己喜歡的東西糖果、餅乾，才不會造成不必要的浪費。