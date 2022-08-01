今年「2022宜蘭情人節」將於8月4日晚間7時，為期4天，在宜蘭羅東運動公園浪漫登場。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年「2022宜蘭情人節」將於8月4日晚間7時，為期4天，在宜蘭羅東運動公園浪漫登場。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

七夕情人節在華人傳統節慶裡，是最富浪漫色彩的節日，去年因疫情嚴峻被迫停辦，今年「2022宜蘭情人節」將於8月4日晚間7時，為期4天，在宜蘭羅東運動公園浪漫登場；宜蘭縣政府工旅處指出，其中讓人為之一亮的是，在廣闊湖域上搭建99公尺的星光鵲橋，在唯美夢幻氛圍下，讓全國有情人攜手相約共度爛漫七夕。

「2022宜蘭情人節」以園區圓形廣場、虹明湖等地景融合運用；當民眾步入椰林大道時，映入眼簾的是一座多層次鏤空線條，勾勒出高約7.5公尺的織女造型藝術門；還有高約13公尺織女星、14公尺牽牛星與鵲橋，意味著「一生一世、幸褔久久」；而湖的一端，以湖中小島原始風貌搭建一座高10.5公尺的月老殿堂。

而座落在虹明湖前綠茵草坪的星光舞台，分別於8月4日至7日，表演不同音樂類型的主題晚會，有初戀青春女團PINK FUN、浪漫狂人、蕭秉治、原子少年金星等偶像的「流行主題晚會」；好樂團、CONTROL T樂團等樂團則為「創作主題晚會」。

榮獲金曲獎最佳演唱組合獎的尋人啟事樂團與黃星等美聲的「天籟主題晚會」，及金曲歌后朱海君、陳淑萍、吳俊宏、金曲歌王翁立友等藝人浪漫開唱的「鄉土主題晚會」。

工旅處表示，配合情人節活動，特別規劃把愛化成行動，勇敢大聲說出來「濃情蜜意、情告天下」互動遊戲，不管是男女間的愛情、父母子女的親情，讓愛沒有距離，凡參與民眾對另一半說出心中的情意，就有機會獲得宜蘭縣觀光產業限量好禮及縣內星級飯店住宿券、餐券及泡湯券等獎項。

工旅處指出，為鼓勵名眾響應節能減碳，避免交通雍塞，活動期間每日下午5時起至晚間10時，提供羅東轉運站至羅東運動公園（活動會場）雙向對開免費接駁服務，約30分鐘一班，請民眾善加利用。