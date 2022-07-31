阿夜（左）今在台上突流鼻血。（粘耿豪攝）

茄子蛋吉他手阿德（左）今為TRASH站台演出。（粘耿豪攝）

博文。（華納音樂提供）

TRASH樂團出道13年首辦大型演唱會，今晚（31日）第2場安排僅限此次的驚喜彩蛋，重現過去由團長頤原、貝斯手博文曾組過的樂團「隱藏人物」，由當年團員之一的茄子蛋吉他手阿德登台合作組曲〈鹿港小鎮〉、〈浪流連〉等歌，頤原感動說：「我們算是一起長大的，能跟阿德一起重現這個樂團，對我來說意義真的非常大。」

博文回想10年前與頤原、阿德組團，今開玩笑喊復團，謝謝TRASH帶這個團登上北流；阿德也感性說：「能把愛與和平與中二這些東西大呼疾呼，人類最寶貴的東西都在他們（TRASH）身上。」雙方傾訴肺腑之言，台下歌迷故作搗蛋高喊「結婚」，氣氛歡樂。

TRASH比照第一場表現今更顯氣定神閒，近5000位歌迷不斷嘶吼吶喊，阿夜也鼓噪高呼：「叫什麼叫、爽不爽。」全場情緒激動，阿夜獻唱〈重感情的廢物〉時意外突流鼻血，經紀公司隨後表示阿夜因近期忙於演唱會比較累，睡眠不足導致。

中場提起4年前樂團曾經歷休團低潮，阿夜說：「那時候工作感情家人離開，恨自己怎麼這麼沒力量，世界對待我們這麼不公平，但也是從那時開始慢慢讓自己更強，我們花了4年時間，看看我們今天站在哪裡。」鼓勵同樣遭遇低潮的大家不放棄，這些負面總究會成為人生養份。

這場演唱會象徵回顧他們13年樂團旅程，TRASH最後忍不住向台下高喊「我們做到了」，阿夜直呼：「原來站上這個舞台之前，要經歷這麼多磨難，需要這麼多的天使幫助，真的非常不容易。」尾聲大合唱〈終究還是因為愛〉，為演出畫下完美句點。