新冠肺炎疫情至今累計8893例死亡，新北先嗇宮今為往生者舉辦法會，前總統馬英九批評民進黨台北市長參選人陳時中在疫情還延燒之際，就迫不及待跑去選台北市長。專家則批評政府，在未做足準備之下，就推動「新台灣模式」，躺平讓病毒輾過，導致疫情如野火燎原，釀成多人死亡。如今回頭來看，這樣的作法是為了放膽選舉，趕在7月提名而預先進行的事。

陽交大公衛研究所兼任教授、前國健署長邱淑媞表示，政院4月對外宣布要讓民眾正常生活，時任指揮官陳時中當時也叫大家要「自主應變」，讓民眾自己想辦法。今年7月，陳時中宣布參選並出書，大家才恍然大悟，原來這些都是預先進行的事。

邱淑媞批評，政府在還沒做足準備之下就推動「新台灣模式」，其實就是躺平讓病毒輾過去，包括演唱會、遶境等群聚活動都未取消，導致疫情如野火燎原，釀成多人死亡，她直言「看起來是他們認為要群體免疫，才可以放膽選舉，趕在7月提名」。

「給人這種觀感，這是很殘忍的事情」，邱淑媞認為，指揮官應該是要展現的態度是守護生命，且要有能力守護生命，態度要有、能力也要出來，民眾自然就會把票投給他。她認為陳時中是把防疫當作算計，這是令人匪夷所思的。今陳時中團隊公布競選主視覺，稱要「把事做好」，她也直言「是不是因為沒有把事做好，才要懺悔？」。

面對近期BA.5的威脅，為減少新一波疫情的危害，邱淑媞呼籲政府，必須趕在開學前儘速提升長者疫苗覆蓋率。一旦開學，校園就會成為「病毒交流平台」，加速疫情蔓延，65歲以上長者3劑疫苗的覆蓋率至少要達到9成，才能減少死亡憾事發生。另面對傳播力強的BA.5，快篩試劑不應「這邊送一點，那邊送一點」，而應免費發給全民，越早知道染疫，才能避免把病毒傳給他人。