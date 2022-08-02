統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入98.89億美元，其中美國獲淨流入75.25億美元，全球與歐洲分別獲5.25億美元與4.69億美元淨流入，新興市場當地貨幣債獲1.45億美元淨流入。

以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入66.57億美元，非投資級固定收益ETF也獲淨流入17.96億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至7月27日美國貨幣基金規模為4.59兆美元，較前一周增加0.16％。

美盛美國非投資等級債券基金經理人肯尼思．里奇認為，聯準會（Fed）可能不需要如市場預期般激進升息，看好隨利率波動減緩下半年債市投資機會。就非投資級債市而言，企業資產負債表自2020年以來已顯著改善，目前評價面即便再修正20％，企業資產保障倍數仍顯著優於前兩次經濟衰退期，加上這波殖利率一度彈升至近9％高位，也提供價格下跌的良好緩衝。

值此景氣前景未明之際，富蘭克林證券投顧建議，多元布局投資級與非投資級債，前者相對受惠景氣衰退或趨緩環境，非投資級債則有良好的企業體質，與現今高殖利率水準，可說極具投資吸引力。