台塑集團新能源、電動車產業佈局再下一城，台塑尖端能源打入美國aptera電動車供應鏈。台塑新智能公司董事長王瑞瑜宣布，將與美國電動車公司aptera Motors合作開發新一代的車用磷酸鋰鐵電池。

王瑞瑜表示，未來將由台塑新智能公司子公司台塑尖端能源公司，供應所需的太陽能電動車用電池，並由協禾國際公司（持股台塑尖端能源公司12％）負責規劃aptera太陽能電動車在亞太地區(包括台灣)的相關合作業務。

王瑞瑜說，此次透過與美國aptera公司攜手合作投入車用磷酸鋰鐵電池與車用智慧控制系統的開發，將是我們擴大新能源領域發展重要的里程碑；雙方將配合台塑尖端能源投資60億元，建置2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯產線，預計2024年完工投產前，完成相關研發、認證等程序。

為能順應趨勢、並整合企業資源，台塑成立了台塑新智能公司作為集團推展新能源事業的控股公司，旗下100％子公司台塑尖端能源公司主責電池芯、儲能耕耘；這次透過與aptera合作，投入車用磷酸鋰鐵電池與車用智慧控制系統的開發。

王瑞瑜強調，目前電動車大部分是使用鋰三元電池，雖然克電容量很高、續航力長，但缺點是用貴金屬較不安全、不穩定的，在燃燒時會釋放出氧氣。磷酸鋰鐵主要原料是鐵，安全性上比較讓大家放心，不會釋放氧氣也不會燃燒；尤其，磷酸鋰鐵電池近年技術有很大突破，克電容量（mAh/g）與鋰三元電池不相上下。由於磷酸鋰鐵原料的地球蘊藏量較多，價錢波動相對穩定，很多車廠如特斯拉、volkswagen、電池廠LG化學等，也慢慢轉向磷酸鋰鐵。

美國aptera電動車訴求太陽能電動車只要充電一次，就可開1600公里，最高時速可達175公里，且電動車很有效率、功能也不少，再加上輕量化等優點，僅3.5秒就可從0加速到100kph，基本價格為新台幣80萬元。

apteraCEO Chris Anthony指出，首階段交付的產品是三輪車，預計今年底將進行首輛試生產；四輪車產品預計2024年至2025年間持續研發生產。目前已有全球3萬訂單，預計明年開始交車，規劃2028年會在全球建立9個工廠。