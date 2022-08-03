大陸金融企業薪酬又迎來新的「限薪令」管理規定。據大陸財政部金融司網站3日消息，已於7月20日發布《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知（財金〔2022〕87號）》（《通知》），自印發之日起施行，要求金融企業應當合理控制職位分配級差，充分調動一線員工、基層員工的積極性，有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，對於總部職工平均工資明顯高於本企業在崗職工平均工資的，其年度工資總額要進一步加大向一線員工、基層員工傾斜力度。

《通知》稱，金融企業應當嚴肅分配紀律，嚴格清理規範工資外收入，將所有工資性收入一律納入工資總額管理。

金融企業應當制定績效薪酬追索扣回制度，對於高管或員工未勤勉盡責，造成重大風險損失，金融企業應當將相應期限內已發放的部分或全部績效薪酬追回，並止付未支付部分或全部薪酬。

據稱，《通知》適用於大陸國有金融企業，包括在中國境內外依法設立的國有獨資及國有控股金融企業(含國有實際控制金融企業)、主權財富基金、國有金融控股公司、國有金融投資運營機構，以及金融基礎設施等實質性開展金融業務的其他企業或機構。其他金融企業可參照執行。要求大陸國有金融企業積極優化內部收入分配結構，科學設計薪酬體系，合理控制崗位分配級差。

《通知》要求，金融企業應當主動優化內部收入分配結構，充分發揮工資薪酬的正向激勵作用，有效落實總部職工平均工資增幅原則上應低於本企業在崗職工平均工資增幅，中高級管理崗位人員平均工資增幅原則上不高於本企業在崗職工平均工資增幅的政策要求。

金融企業要有效履行對控股子公司、分支機搆、直管企業以及其他實際控制企業薪酬管理的主體責任。

金融企業應當合理控制崗位分配級差，充分調動一線員工、基層員工的積極性，有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，對於總部職工平均工資明顯高於本企業在崗職工平均工資的，其年度工資總額要進一步加大向一線員工、基層員工傾斜力度。

金融企業應當嚴肅分配紀律，嚴格清理規範工資外收入，將所有工資性收入一律納入工資總額管理，不得在工資總額之外以其他形式列支任何津貼、補貼等工資性支出，實現收入工資化、工資貨幣化、發放透明化。