億豐（8464）第二季EPS達5.66元創新高，上半年賺逾一個股本，獲利表現亮眼！5日早盤股價大漲了逾4％，最高衝到284元，上漲了12元！

億豐第二季單季合併營收82.79億元、年增11.5％，營業利益22.15億元、年增13.2％，加上匯兌利益2.9億元的挹注，單季稅後純益達16.6億元、年增35.6％，EPS為5.66元，創單季營收、稅後純益及EPS新高。

億豐上半年合併營收152.09億元、年增7％，由於成本增加因素，上半年毛利率53.3％，略低於去年同期的53.8％，但因營業毛利、營業利益均優於去年同期，稅後純益達31.66億元、年增26.2％，EPS為10.8元，營收獲利均創同期新高！

展望下半年，億豐表示，全球運力短缺，億豐面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長挑戰。由於交期不定，部分專賣客製窗簾的通路、設計師，恐減少銷售訂製框型百葉窗的意願。

為此，億豐正擴大墨西哥客製化窗簾產能、布建美國東岸分貨點，試圖降低交期不定的衝擊。其中，墨西哥新廠，預定第四季初建廠完工，可望增加墨西哥廠總產能。