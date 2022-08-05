宜蘭縣政府今天（5日）在宜蘭市戶政事務所舉辦「金鏟報喜，好孕傳承」活動，縣長林姿妙宣布即日起，新人到戶政事務所辦結婚登記就送「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，祝福新人好孕（運）到，鼓勵年輕人樂婚、願生。

縣府表示，宜蘭縣去年新生兒出生人口2820人，為鼓勵年輕夫妻生育，縣府特別致贈「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，禮盒內含316不鏽鋼筷子2雙、金鏟子1把，特別經過香火鼎盛的羅東聖安宮祀奉註生娘娘加持，取諧音「筷筷鏟子」有早生貴子寓意。

縣府準備的禮盒共計有600份，送完為止，此外，戶政事務所今年也更新了各戶政事務所的結婚拍照背板，打造各式夢幻浪漫風格的結婚拍照專區，如頭城的海洋風情、羅東的林業文化、大同及南澳則特別設計了原住民的圖騰，新人辦理結婚登記後，由戶政人員現場提供拍照服務製作祝福證書，留下浪漫美好的回憶。

林姿妙表示，為提升年輕人生養的意願，宜蘭縣政府陸續推出包括親子館、保母媒合、育兒親子包等各項福利政策，今年也提高了生育津貼、產檢交通費，希望藉由生養教育等支持性補助，以減輕家庭育兒的經濟負擔及壓力，讓年輕家庭願意生養子女。