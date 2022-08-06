美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣引起中國大陸強力反彈，針對美國稱議長訪台早有先例，王毅反駁美国没有任何权利和资格再犯同样错误。對此，我外交部今天表示，我國政府接待來訪的政府官員及國會議員是民主國家常態，中國單方面製造危機，就是嚴重挑釁、製造危機的一方，是再清楚簡單不過的事實。

外交部表示，美國國會議員訪台行之有年，單單今年迄今，已有多達14位美國聯邦參眾議員訪台，美聯邦眾院議長訪台也有前例，我國政府接待來訪的政府官員及國會議員是民主國家常態。

外交部指出，中國政府顛倒是非，妄稱裴洛西議長訪台「侵犯中國主權、破壞台海和平穩定」，以「妳不能跟他好」的極幼稚的說法，作為發動危險軍事演訓的藉口，這些作為和主張，嚴重悖離文明社會的文明法則，造成區域情勢緊張升高，已引發國際社會高度關切。中國單方面製造危機，就是嚴重挑釁、製造危機的一方，是再清楚簡單不過的事實。

針對中國扭曲事實指稱台灣及美國改變台海現狀的說法，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的歷史事實，更是台海兩岸長年現狀，台灣人民有權和全世界交朋友，中國也無權干涉世界各國和台灣交朋友。中方近期對台灣附近海域發射飛彈，加派大批機艦頻繁跨越海峽中線、侵擾我國防空識別區（ADIZ），妄圖將台灣海峽當做是中國的內海，更以各種荒誕理由對台灣展開經貿脅迫，中國政府才是改變台海現狀、破壞台海和平的根源。

外交部強調，過去這幾天，中國在台灣周邊，世界最繁忙的國際航道上，進行實彈射擊演習等軍事威脅行動，鄰近的日本經濟水域，連帶也遭受到飛彈侵擾，這些挑釁且高度不負責任的作為已經引起美國、日本及澳洲等多國政府譴責及表達關切。「七大工業國集團」（G7）及歐盟外長發表聲明，呼籲中共勿企圖藉由武力片面改變區域現狀。出席東南亞國協（ASEAN）會議的美國、澳洲和日本外長也於本月5日發表聯合聲明，敦促中國立即停止軍事演習。外交部嚴正表示，盼中方理性自制，應懸崖勒馬、立刻停止持續升高情勢。

外交部表示，台灣身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突或挑起爭端，會沉著應對中國不負責任的軍事脅迫，堅定捍衛主權與國家安全，固守民主自由防線。

外交部呼籲國際社會共同譴責中國非理性的軍事挑釁，破壞現狀，對區域安全構成嚴峻挑戰。我方也籲請世界各國持續聲援民主台灣及關注台海和平，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太區域。