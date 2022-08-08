統一集團旗下負責馬口鐵及飲料包裝的統一實（9907）8日公布半年報，上半年營收225.51億元，年增20.5％；稅後純益14.95億元，更較去年同期大幅成長1.19倍，換算每股純益0.95元，創歷年同期新高。

其中統一實第二季稅後純益8.74億元，季增40.7％，比去年同期大幅成長87.5％，換算單季每股純益0.56元，創歷史次高，僅次於2018年第二季。

統一實從去年開始動能就相當強勁，主要因為統一實生產馬口鐵，營運面與國際金屬行情高度連動，去年國際金屬價格一路向上，推升統一實營運大好，不過最近隨美國聯準會帶頭打通膨，引發熱錢撤退，包括鋼鐵等大宗商品價格都出現回檔，統一實的這波營運榮景可能已接近高點。

對此，統一實維持一貫低調風格，表示無法對未來營運進行預測。

法人則表示，除了馬口鐵，統一實近年積極布局PET包裝事業，現在夏天是飲料業的銷售旺季，對統一實第三季PET事業營運有利；另外統一實PET事業有無錫新增無菌線貢獻全年、成都新無菌線也可望在今年下半年投產，新產能、新客戶陸續加入，也可為公司營運貢獻新動能。法人看好統一實今年營收、獲利都有機會挑戰歷史新高。