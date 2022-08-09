中共近日在台灣周圍軍演引發國際關注，美國總統拜登今天向記者表示他不擔心，但對中國動員規模感到關切。不過拜登強調，他不認為中國會有任何進一步作為。
拜登（Joe Biden）昨天連續兩次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陰性，終於解除隔離，恢復實體工作。他今天上午前往肯塔基州，探視近日受當地洪災災情影響的民眾。
因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問台灣，共軍4日至7日在台灣周邊6個海域舉行實彈演習，多批中共戰機、船艦於台海周邊活動，部分逾越台灣海峽中線，引起國際高度關注。
拜登今天被隨行記者問及相關發展時表示，他不擔心，但對中國動員規模感到關切，但他不認為中國會有任何進一步作為。
拜登先前曾說美國軍方不認為裴洛西訪台「目前是個好主意」，但他今天則說，出不出訪是交由裴洛西自己決定。（編輯：黃自強）1110808
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