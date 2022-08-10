造紙大廠正隆（1904）10日公告半年報，受惠仲裁金入帳的業外進補，正隆第二季稅後純益12.4億元，年增7.3％，更比第一季大幅成長67.1％，創下近五季獲利新高。

累積正隆上半年營收228.04億元，年增0.4％；稅後純益19.81億元，比去年同期衰退17.3％，每股純益為1.79元。

正隆第二季獲利躍進，主要因為業外進補，正隆2018年出售兩家境外公司上海及香港的中隆股權，予大陸萬科企業，不過萬科遲遲拖欠第三期以後款項未付，仲裁結果5月出爐，萬科需支付正隆相關款項及遲延利息，合計金額約1.77億元人民幣（約新台幣7.84億元），換算每股獲利貢獻度約0.7元，於今年第二季入帳，正隆上季獲利吞下大補丸。

但如果以造紙本業來看，相較去年上半年兩岸皆出現搶紙箱的盛況，帶動量、價齊揚，今年需求面明顯不如去年。正隆今年上半年毛利率18.38％，遠低於去年同期的26.85％。

正隆主管表示，正隆上半年營收其實有守住，維持和去年差不多，但獲利掉，主要還是原料、燃料成本漲太多，無法完全轉嫁，壓縮到獲利空間。他指出，以煤炭為例，燃料占公司成本比重大約兩成，但過去一年來，煤炭價格從去年6月每噸125美元，到今年6月漲到240美元，幾乎Double，加上今年市況不是最理想，產品漲價拖拖拉拉，沒辦法即時反應成本。

展望後勢，由於大陸各地疫情封城仍開開關關，影響當地消費力道及全球產業供應鏈，造紙業景氣多少會跟著連動，法人看正隆下半年營運中性偏保守。