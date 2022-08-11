航空雙雄公布7月營收，客運回升、貨運營收相對高檔，營收年增率維持在高成長，長榮航(2618)7月營收118.6億元，年增42.65％，為2020年2月疫情爆發以來單月次高，累計前7月合併營收752.8億元，年增44.34％。華航(2610)7月營收為129.36億元，年增24.53％，為今年單月第二高表現，累計前7月營收870.18億元，年增29.1％。

長榮航指出，7月客運營收達27億元，較上月增加131.21％，主要受惠於邊境防疫政策調整及暑假旺季需求，旅客量為自2020年4月以來新高，其中歐洲、美洲及東南亞地區的旅客量成長尤為明顯。

貨運營收78.8億元，較上月減少6.68％，主要受到全球材料短缺及庫存過剩等因素影響，貨量和運價皆小幅下滑。

華航7月客運收入為21.18億元，月增67.24％，年增696.24％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，致使整體客運收入較去年同期增加；貨運收入為100.45億元，較上月為102.11億元小幅下降，但年增6.53％。

客運部分，華航自夏季班表即分階段增加載客服務，增班規畫並適逢7月旅遊旺季，推升單月客運營收達疫情以來最高。客運收入以東北亞成長幅度最大，主因7月起日本主力航線大幅增班，每日飛航台北松山往返東京羽田，加上東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；歐洲旺季旅遊需求強勁，華航歐洲航線直飛德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦，也助攻7月客運量提升，並有望逐月增加運能。

貨運部分，受各國邊境管制陸續鬆綁及客運陸續恢復增班，整體客、貨機艙位運能提升；但由於全球通膨限縮消費能力，產品庫存水位仍高，導致出口訂單表現平淡，在多重因素影響下，空運填艙競爭壓力較大。面對出口貨量不穩定，華航將持續運用貨機機隊優勢，妥善規畫並擴大運能，並關注重點貨源如半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等產業發展，以應變其艙位或包機需求，彈性調配運力，堅守運價。