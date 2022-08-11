美國公布最新7月消費者物價指數(CPI)降至8.5％，優於原先預測的8.7％，通膨降溫，美股道瓊工業指數盤中大漲逾500點；安盛投資管理投資組合經理劉茜(Qian Liu)表示，如今的市場環境，央行已改變了制定貨幣政策思路，美國聯準會明確地把抑制通膨作為政策制定最首要目標，接下來的四項宏觀因素，包括實際通膨數據、通膨預期、勞動市場失業率及工資漲幅等，將決定接下來的升息速度。

劉茜表示，即使快速升息的代價，是大幅削弱經濟增長動力，甚至把經濟打入衰退，聯準會也會將打擊通膨作為當前政策制定目標，這也說明今年初把投資組合的存續期調整為-2的原因，以對抗快速上漲的短期和長期利率。

面對6月CPI為9.1％的頑固通膨，聯準會7月升息3碼，是被市場的利率曲線完全反應出來；當我們處於40年未見的高通膨，先前低通膨時期的央行貨幣政策制定模式，顯然已經不再適用。

由於未來通膨走勢的判斷，不確定性仍大，各國央行很難有足夠信心，引領市場對未來貨幣政策做出準確判斷；劉茜預估，美國的基準利率將於今年底攀升到3 ％到3.5 ％的水平，市場的波動性、風險仍然不會在下半年降低，市場在熊市中不斷根據經濟衰退的程度、央行的態度裡試探底部，技術性的熊市反彈將伴隨發生。

劉茜看好週期性不強、防禦型的行業與營收穩定性高的公司，他們會在經濟放緩的大背景下有更強的韌性來對抗增速的下滑。

安盛環球基金最佳收益基金的配置上，劉茜表示，為提供投資人最優化的收益，設計的收益來自三方面，第一，防禦性固定收益資產的配息，其次是價值型股票的分紅，第三，來自優質成長股的長期資本增長的潛力。