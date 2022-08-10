大陸國家統計局網站10日公布，2022年7月分，大陸全國消費者物價與去年同比上漲2.7％。其中，城市上漲2.6％，農村上漲3.0％；食品價格上漲6.3％，非食品價格上漲1.9％；消費品價格上漲4.0％，服務價格上漲0.7％。1­­—7月平均，大陸消費者物價比上年同期上漲1.8％。

7月分，大陸全國消費者物價較上月環比上漲0.5％。其中，城市上漲0.4％，農村上漲0.5％；食品價格上漲3.0％，非食品價格下降0.1％；消費品價格上漲0.6％，服務價格上漲0.3％。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

7月分，食品菸酒類價格同比上漲4.7％，影響CPI（消費者物價指數）上漲約1.28個百分點。食品中，鮮果價格上漲16.9％，影響CPI上漲約0.30個百分點；鮮菜價格上漲12.9％，影響CPI上漲約0.24個百分點；畜肉類價格上漲8.4％，影響CPI上漲約0.27個百分點，其中豬肉價格上漲20.2％，影響CPI上漲約0.27個百分點；蛋類價格上漲5.9％，影響CPI上漲約0.04個百分點；糧食價格上漲3.4％，影響CPI上漲約0.06個百分點；水產品價格下降2.9％，影響CPI下降約0.06個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通通信、教育文化娛樂價格分別上漲6.1％和1.5％，生活用品及服務、其他用品及服務價格分別上漲1.4％和0.9％，衣著、居住、醫療保健價格均上漲0.7％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

7月分，食品菸酒類價格環比上漲1.9％，影響CPI上漲約0.52個百分點。食品中，畜肉類價格上漲11.8％，影響CPI上漲約0.36個百分點，其中豬肉價格上漲25.6％，影響CPI上漲約0.32個百分點；鮮菜價格上漲10.3％，影響CPI上漲約0.19個百分點；水產品價格上漲0.5％，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮果價格下降3.8％，影響CPI下降約0.08個百分點。

其他七大類價格環比兩漲兩平三降。其中，教育文化娛樂、生活用品及服務價格分別上漲0.5％和0.3％；居住、醫療保健價格均持平；交通通信、其他用品及服務、衣著價格分別下降0.7％、0.7％和0.4％。