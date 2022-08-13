India born Salman Rushdie who was accused of committing blasphemy against prophet Mohammad (pbuh) 4 decades ago has been stabbed on neck in New York pic.twitter.com/yEjVY2QfJR #SalmanRushdie — Crime Reports India (@AsianDigest) August 12, 2022

75歲的印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）因《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）一書遭伊朗追殺超過30年，周五在紐約州肖托夸協會（Chautauqua Institution）準備當著數以百計聽眾演說時，突然有蒙面刺客跳上台，朝他揮重拳，並在他身上刺了多達15次。

據路透和《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，他頸部和身體都被刺傷，目前在醫院救治，經過好幾小時的手術後，他已裝上呼吸器，但無法言語，並很可能會失去一眼。 魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）透過電子郵件說，除了眼睛外，他手臂上的神經已被切斷，肝臟也被刺傷受損。

事發後來自新澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的24歲嫌犯馬塔（Hadi Matar）已被捕，並由警方羈押，但警方不願臆測他的動機。警方說，他為了進場，還買了入場券。

而美白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，魯西迪遇刺令人震驚，他推文道：「我們都在為他的早日康復祈禱，並很感謝好公民和緊急救援人員如此迅速地協助他。」