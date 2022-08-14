民進黨新北市長參選人林佳龍昨（13）日前往土城延和廣場，與市民分享土城升級與轉型的關鍵，並喊出「中央地方一條龍」，透露他已準備好，將推動在地建設、加速地區發展。

林佳龍今日在臉書表示，土城是新北重要工業區，強化土城的交通建設是升級與轉型的關鍵，而他在交通部長任內，與當地委員、議員們共同努力，一起推動捷運萬大樹林線、增設北土城交流道，因為中央、地方的暢通配合，土城建設才能逐步到位。

林佳龍指出，總統蔡英文上任後積極推動「工業區一體化」，若他有機會擔任市長，將妥善運用中央資源，強化高科技與傳統產業的綠色轉型、數位轉型，創造出更多的就業機會，並增加青年和勞工優質社會住宅，提升整體的產業及生活品質。

「中央地方一條龍是推動在地建設、加速地區發展的配合關鍵」，林佳龍說他已做好準備，過去有擔任交通部長、台中市長的經歷，現在也有具體的政策願景及執行的魄力，「懇託鄉親年底選舉，共同支持佳龍、支持議員，一起團結讓新北大翻新！」